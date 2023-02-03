Мишустин отметил, что негативные прогнозы о стабильности в ЕАЭС не оправдались

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Негативные прогнозы, связанные со стабильностью Евразийского экономического союза, не оправдались, многие отрасли демонстрируют рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ситуация в мировой экономике стремительно меняется, попытки коллективного Запада навязать свою гегемонию уже привели к нарушению привычных торговых связей, транспортно-логистических цепочек, усилились проблемы продовольственной безопасности, больше всего ударившие по миллионам жителей в менее развитых странах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Происходящие процессы, отметил он, отразились и на союзе из-за его высокой взаимосвязанности с международной экономической системой. "Однако негативные прогнозы относительно стабильности нашего Союза не оправдались. В период с января по ноябрь прошлого года спад ВВП составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и в прошлом году, и превысило 1,5 трлн долларов. По ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику", - сказал российский премьер.

Он сообщил, что более чем на 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы выполненных строительных работ. По словам премьера, хорошие темпы демонстрирует горнодобывающая отрасль и инвестиции в основной капитал.

"Значимым индикатором состояния экономики союза служит показатель безработицы. По итогам ноября прошлого года ее уровень снизился на 18%", - сказал Мишустин.

Таких показателей, отметил он, удалось добиться благодаря совместным шагам по нивелированию последствий санкционного давления на отдельные страны союза. "Эта работа должна быть продолжена", - сказал Мишустин.

В свою очередь глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров на заседании заявил, что страны ЕАЭС в 2022 году сохранили экономику в стабильном состоянии. "Принятые в рамках ЕАЭС прагматичные и ориентированные на интеграцию решения позволили удержать экономики наших стран в сравнительно стабильном состоянии", - сказал Жапаров.

По его словам, за прошедший год совокупный ВВП государств-членов союза сохранился в пределах 99% к показателю 2021 года.

"Практически в этом же коридоре сохранился уровень промышленного производства. Отмечен поступательный рост производства продукции сельского хозяйства, увеличившийся на 5%, а объемы выполненных строительных работ (выросли) на 5,5%", - добавил Жапаров.