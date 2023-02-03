Регулирование алкогольного рынка ЕАЭС придется досогласовать с Минском

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Проект соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции в ЕАЭС пока не удалось согласовать, потребуется дополнительная проработка вопроса с Белоруссией, заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук после заседания межправсовета ЕАЭС.

"Этот вопрос обсуждается очень давно. И если подходить строго, то действительно наличие специмпортера алкогольной продукции в республике Беларусь представляет собой барьер для выхода на рынок Белоруссии производителей из других государств-членов ЕАЭС", - сказал чиновник.

"С другой стороны, - добавил он, - мы не можем не слышать позицию Белоруссии, которая говорит, что у нас более 60 спиртозаводов и производство зерна более высокое по себестоимости по сравнению с другими государствами-членами, и если мы просто пойдем и сделаем рынок, где не будут защищены люди, то эти люди потеряют зарплату и работу. Поэтому процесс сложный".

Оверчука считает важным, что все страны ЕАЭС, в том числе и белорусская сторона, понимают наличие такой проблемы.

"Но, с другой стороны, все понимают, что конечно же, нужно искать такое решение, которое будет взаимоприемлемо для всех стран", - отметил вице- премьер.