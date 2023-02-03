Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Регулирование алкогольного рынка ЕАЭС придется досогласовать с Минском

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Проект соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции в ЕАЭС пока не удалось согласовать, потребуется дополнительная проработка вопроса с Белоруссией, заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук после заседания межправсовета ЕАЭС.

"Этот вопрос обсуждается очень давно. И если подходить строго, то действительно наличие специмпортера алкогольной продукции в республике Беларусь представляет собой барьер для выхода на рынок Белоруссии производителей из других государств-членов ЕАЭС", - сказал чиновник.

"С другой стороны, - добавил он, - мы не можем не слышать позицию Белоруссии, которая говорит, что у нас более 60 спиртозаводов и производство зерна более высокое по себестоимости по сравнению с другими государствами-членами, и если мы просто пойдем и сделаем рынок, где не будут защищены люди, то эти люди потеряют зарплату и работу. Поэтому процесс сложный".

Оверчука считает важным, что все страны ЕАЭС, в том числе и белорусская сторона, понимают наличие такой проблемы.

"Но, с другой стороны, все понимают, что конечно же, нужно искать такое решение, которое будет взаимоприемлемо для всех стран", - отметил вице- премьер.

ЕАЭС Алексей Оверчук Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС помогла "Кругу добра" сэкономить 11 млрд рублей

В Кремле заявили, что СВО продолжается, потому что Донбасс пока не защищен до конца

Пандемия коронавируса

В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"
Пандемия коронавируса

В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен"

В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен"

Что случилось этой ночью: пятница, 3 февраля

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Что произошло за день: четверг, 2 февраля

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });