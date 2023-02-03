Ford в IV квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза

По итогам всего 2022 г. компания зафиксировала чистый убыток в размере $2 млрд

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. в четвертом квартале 2022 года сократил чистую прибыль в 9,4 раза, скорректированная прибыль не оправдала прогнозов аналитиков.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,3 млрд, или 32 цента в расчете на акцию, по сравнению с $12,3 млрд, или $3,03 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная Ford прибыль выросла до 51 цента на акцию с 26 центов на акцию годом ранее. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet, в размере 62 цента на акцию.

Выручка, между тем, выросла на 17%, до $44 млрд. Эксперты прогнозировали выручку на уровне $41,4 млрд.

В сообщении компании говорится, что результаты не оправдали ее ожиданий, что отчасти связано с нестабильностью в цепях поставок и производстве, которая привела к росту расходов и меньшему, чем ожидалось, объему производства автомобилей.

По итогам всего 2022 года Ford зафиксировала чистый убыток в размере $2 млрд по сравнению с прибылью в размере $17,9 млрд годом ранее.

Ford прогнозирует EBIT в текущем году в размере $9-11 млрд, однако предупредил, что негативное влияние на показатель могут оказать такие факторы, как рецессия в США и Европе, укрепление доллара США и увеличение расходов на привлечение клиентов.

Ford ранее на этой неделе сообщил, что "существенно увеличит" объем производства электромобилей Mustang Mach-E в 2023 году. При этом компания видит возможность для снижения цен на эти электромобили в США.

Акции Ford подешевели на 6,4% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 23,1%, до $55,4 млрд.