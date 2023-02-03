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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Bloomberg предупредил о сложностях с замещением российских нефтепродуктов в Европе

Способные помочь Евросоюзу ближневосточные НПЗ вводятся с задержками

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Введение Евросоюзом эмбарго на поставки российских нефтепродуктов с 5 февраля требует, чтобы страны Европы нашли альтернативные источники закупки топлива, в том числе, на Ближнем Востоке.

Однако три новых ближневосточных НПЗ - в Саудовской Аравии, Кувейте и Омане, которые действительно могли бы помочь Европе заместить поставки 600 тысяч баррелей в сутки российских нефтепродуктов, которые она теряет в результате эмбарго, вводятся с многочисленными задержками, отмечает Bloomberg.

Ни одно из трех предприятий до сих пор не работает в полную силу, и возможность дальнейших задержек сохраняется.

"Ввод в эксплуатацию ближневосточных НПЗ откладывается, - говорит аналитик по сырьевому сектору Renaissance Energy Advisors в Лондоне Ахмед Мехди. - Европа не сможет получить дополнительные баррели раньше чем в конце 2023 года".

Кувейт планирует увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз в 2023 году - до 50 тысяч б/с, а также удвоить экспорт авиационного топлива, отмечает Bloomberg. Для этого страна намерена увеличить производство на НПЗ Эз-Заур (Al-Zour) мощностью 615 тысяч б/с.

По оценкам консалтинговой компании FGE, предприятие сможет выпускать порядка 145 тысяч б/с низкосернистого дизельного топлива после выхода на полную мощность.

Первая линия НПЗ Эз-Заур заработала в прошлом году, на два года позже, чем планировалось. Вторая из трех линий, как ожидается, начнет работать в текущем месяце, а последняя - в апреле. Стоимость проекта строительства НПЗ оценивается более чем в $15 млрд.

Нефтехимический комплекс Джазан (Jazan) саудовской госкомпании Saudi Aramco, способный перерабатывать 400 тысяч б/с нефти, уже начал экспортировать нефтепродукты, однако, по данным Vortexa Ltd., пока не поставлял в Европу топливо, соответствующее действующим в регионе стандартам.

Aramco планировало запустить его в 2017 году, однако в итоге он был введен в эксплуатацию в 2020 году.

Предприятие находится на юго-западе Саудовской Аравии, вдалеке от нефтяных месторождений, и сырье для него поставляется танкерами, а не по трубопроводу. Кроме того, оно находится вблизи границы с Йеменом, что несет в себе риски новых атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, отмечают эксперты консалтинговой компании Greenmantle.

НПЗ Duqm на побережье Омана, который страна строит совместно с Кувейтом, как ожидается, заработает в этом году, хотя должен был стартовать в 2020 году. Мощность переработки составит порядка 230 тысяч б/с.

Большинство нефтетрейдеров, работающих с Ближним Востоком, полагают, что поставки с НПЗ начнутся не ранее конца 2023 года.

ОАЭ планирует увеличить поставки дизеля во Францию и Германию на 100 тысяч б/с в 2023 году. В прошлом году Abu Dhabi National Oil Co. нарастила мощность переработки комплекса Ruwais на побережье Персидского залива до более 900 тысяч б/с.

Европа Евросоюз Кувейт Саудовская Аравия Оман Эз-Заур Джазан Duqm
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