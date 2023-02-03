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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В ЕЭК не исключили риска рецессии в ЕАЭС в 2023 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия не исключает риск рецессии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2023 году, заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. Об этом сообщает "БелТА".

"Окончательные итоги 2022 года еще только подводятся. По оценке комиссии, совокупный ВВП стран союза по итогам 2022 года сократится, но не более чем на 1,9%. Конечно, мы не исключаем риск рецессии в 2023 году", - сказала Малкина на брифинге после состоявшегося 2-3 февраля в Алма-Ате заседания Евразийского межправительственного совета.

Она добавила, что в 2022 году в ЕАЭС наблюдался рост в такой ключевой сфере экономики, как сельское хозяйство. Он составил порядка 5,1% (в денежном выражении почти $155 млрд). Объем строительных работ вырос более чем на 5,5%, до $178 млрд.

Малкина отметила также уровень инвестиций в основной капитал в ЕАЭС, рост которых за 9 месяцев составил 5,3%, и объем выпуска промышленной продукции, который за 11 месяцев достиг $1,5 трлн.

ЕАЭС ЕЭК Ия Малкина
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