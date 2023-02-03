Рубль укрепился к доллару и евро на решении Минфина почти втрое увеличить объем продажи валюты

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря решению Минфина РФ увеличить почти в три раза объем продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара составил 70,36 руб. в 15:00, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,76 руб, подешевев на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,19 копейки - до 73,24 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,9 копейки - до 10,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в пятницу днем после падения накануне. Поддержку рублю оказывает решение Минфина РФ заметно увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Банк России может скорректировать прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год по итогам заседания совета директоров в феврале, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Октябрьский прогноз предполагал среднюю ключевую ставку в 2023 году на уровне 6,5-8,5%, в 2024 году - 6-7%, в 2025 году - 5-6%.

"Сейчас мы будем принимать новое решение, мы будем пересматривать прогноз, учитывать в прогнозе различные новые факторы: конъюнктуру финансовых рынков, конъюнктуру нефтегазовых рынков, прежде всего, соотношение ситуации со спросом, потребительским спросом, государственным, рынком труда, предложением в экономике, торговым балансом и так далее. И, возможно, мы на основе этой информации несколько скорректируем и наш прогноз по ставке", - сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.

В мире

Британский ЦБ понизил прогнозы инфляции в стране на 2023-2025 гг., а президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что риски как для экономического роста, так и для инфляции в еврозоне стали более сбалансированными.

Днем ранее Федеральная резервная система повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов. На предыдущем заседании ставка была увеличена на 50 б.п., а до этого она четыре раза поднималась на 75 б.п.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался". Также он допустил, что ставка не превысит 5%, и повторил, что Федрезерв может добиться замедления инфляции без нанесения существенного ущерба экономике.

Нефть

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, завершая в минусе вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и ввиду продолжающегося роста запасов в США.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени подешевели на 0,02% - до $82,15 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,04% - до $75,85 за баррель.

С начала этого года нефть торгуется в диапазоне шириной около $10 за баррель. С одной стороны, рынок ждет подъема спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, с другой - опасается спада активности в развитых странах в связи с продолжающимся повышением ставок ведущих мировых ЦБ, отмечает Bloomberg.

Кроме того, со следующей недели начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового потолка, и трейдеры будут ждать последствий этого решения.

Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ добавил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за эмбарго не рассматривается.

Комментарии экспертов

"Рубль по-прежнему торгуется выше 70 за доллар. На национальную валюту оказывает негативное влияние снижение котировок нефти на этой неделе, а также перспективы ввода потолка цен на нефтепродукты, экспортируемые из России в ЕС. В свою очередь Минфин РФ сегодня определил очередные параметры продажи/покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 7 февраля по 6 марта ведомство планирует направить на продажу иностранной валюты средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей. Данный фактор может оказать поддержку рублю на следующей неделе. Объем продажи валюты вырастет более чем в 2 раза по сравнению с текущим периодом. Также немаловажным событием для рубля на следующей неделе станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой процентной ставке", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

""Россиянин" укрепляется на фоне сообщений Минфина о том, что ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля вырастут в 2,8 раза, до 8,9 млрд руб. До конца сессии, на наш взгляд, основные валютные пары будут торговаться в интервалах 68,5-72 руб. и 76-78 руб. соответственно. Пара "юань-рубль" может колебаться в диапазоне 10,15-10,55", - говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,28% и 7,55% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. каждая - до 7,95% и 7,32% годовых +соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых.