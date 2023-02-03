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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

ЦБ РФ выдал универсальную лицензию банку "Точка"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выдал универсальную лицензию ООО "Банк Точка", говорится в материалах на сайте регулятора.

Лицензия дает банку право проводить операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами. Уставный капитал кредитной организации составляет 3,6 млрд рублей.

Основным направлением деятельности нового банка станет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса.

Одноименный проект "Точка", только с другой юридической структурой в форме АО, находится под управлением банка непрофильных активов "Траст", конечным собственником которого является ЦБ. У проекта нет лицензии, он оказывает услуги на базе банка "Открытие", который в декабре 2022 года вошел в состав группы ВТБ, и Киви-банка.

Лицензия позволит банку уже в первой половине 2023 года открывать новые счета. Он будет работать как отдельная структура, АО "Точка" продолжит свою деятельность как финтех-проект.

"Мы заинтересованы в развитии этого актива и считаем, что получение банковской лицензии повысит стоимость этого актива. Мы планируем продажу этого актива и ведем переговоры с инвесторами, в данный момент нет решений, которые мы готовы комментировать", - заявляли в январе "Интерфаксу" в пресс-службе "Траста".

ЦБ РФ
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