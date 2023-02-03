CEO Volkswagen назвал Китай самым важным рынком для компании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Китай является самым важным рынком для Volkswagen, и в будущем компания будет искать больше возможностей для сотрудничества в этой стране, заявил агентству "Синьхуа" глава германского автопроизводителя Оливер Блюм.

В 2022 году Volkswagen поставил более 3,18 млн автомобилей на рынки материкового Китая и Гонконга. Из них 206,5 тысячи были автомобилями на новых источниках энергии (NEV), что на 37,1% больше, чем в 2021 году. Количество машин, работающих полностью на электродвигателях, выросло на 68,2%.

"В Китае у нас представлена сильная линейка, включая Audi и Porsche, и мы надеемся продолжить расширение числа предложений, используя преимущества новых технологий и разрабатывая новые продукты", - сказал Блюм.

У Volkswagen есть несколько партнеров в Китае, в том числе FAW Group Co., основанная в 1953 году в городе Чанчунь. Эта столица провинции Цзилинь считается колыбелью автомобильной промышленности страны.

Цзилинь активно развивает автомобильные кластеры, чтобы ускорить трансформацию и модернизацию отрасли. Согласно последнему плану местных властей, к 2025 году размер автомобильной промышленности провинции достигнет 1 трлн юаней ($150 млрд).

"У нас было очень успешное сотрудничество с FAW Group в последние 30 лет, и мы продолжим сотрудничать в будущем", - сказал Блюм.

В 2022 году продажи автомобилей FAW Group достигли 3,2 млн, операционная выручка составила 630 млрд юаней, а прибыль превысила 49 млрд юаней.

Руководители VW считает важным не только китайский рынок, но и возможности сотрудничества в КНР, особенно в сфере высоких технологий и электроэнергетике. В конце прошлого года германская компания объявила о партнерстве с китайской Horizon Robotics, производящей автомобильные чипы.

"Такие партнерства будут становиться все более и более важными в будущем, и работа с партнерами поможет нам глубже интегрироваться в китайское общество", - сказал Блюм.

Глава VW с оптимизмом смотрит на китайскую экономику в 2023 году, ожидая ускорения восстановления во втором полугодии. "Рыночная ситуация продолжит меняться в этом году, и Китай сохранит экономический рост", - отметил он.