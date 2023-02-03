Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сервис объявлений Avito подал иск против топ-менеджеров сервиса для поиска подработки GigAnt - Михаила Вальковского и Дениса Решанова.

В карточке дела указано, что иск подало ООО "Кех Екоммерц" (основная операционная компания Avito) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 26 января. Сумма исковых требований - 168,8 млн рулей. Третьим лицом по делу привлечено ООО "Гигант".

Наряду с "Кех Екоммерц" истцами выступают Михаил Кучмент и Петр Демченков, все они инвестировали в "Гигант" в конце 2020 года, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Avito.

Истцы требуют с топ-менеджеров "Гиганта" взыскания убытков, причиненных обществу в период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года. Они были выявлены в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО в связи с резким снижением прибыли компании по итогам 2021 года.

Истцы утверждают, что ООО "Гигант" заказало разработку софта у аффилированной с Решановым компании, которая так и не была завершена, при этом параллельно "Гигант" трудоустроил 44 IT-специалиста, задачи которых фактически дублировали исполнение заказов на разработку софта.

Кроме того, Вальковский и Решанов выбирали для ООО "Гигант" контрагентов, исходя из личной материальной заинтересованности, считают их оппоненты.

"Мы постоянно проводим аудит активов, которые относятся к нашему инвестиционному портфелю. Конечно, крайне редко, но бывает, что некоторые модели не отвечают заявленным параметрам, прогнозам и эффективности, в результате чего могут быть признаны ошибкой. Данный кейс - это именно такая ошибка, отягощенная нарушением финансовой дисциплины. Он попал в наше поле зрения еще в 2021 году, и мы рассчитывали на его досудебное решение. К сожалению, это нерабочий сценарий, и исправить эту ошибку сейчас можно только в суде", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Avito.

"Интерфакс" направил запросы Кучменту, Вальковскому, Решанову и в GigAnt.

ООО "Гигант" основано в 2019 году. Компания развивает мобильное приложение для соискателей, которые ищут подработку на несколько часов в день кассирами, грузчиками, мерчендайзерами в крупных торговых сетях. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка "Гиганта" составила 670,4 млн рублей (рост в 3,5 раза к 2020 году), чистый убыток - 189,4 млн рублей против 9 млн убытка в 2020 году.

Денис Решанов является гендиректором "Гигант", Михаил Вальковский - технический директор компании и владелец 54,63% ООО.

Avito владеет 33,8% ООО "Гигант" через ООО "Кех Екоммерц" и ООО "Авито Холдинг".

У сооснователя DIY-ритейлера Hoff Михаил Кучмента 6,45%, у экс-главы провайдера дистрибьюторских и логистических услуг ALIDI Петра Демченкова - 3,41%, еще 1,7% - у ООО "Стартап Лаборатория".