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Минфин РФ объяснил провал по исполнению доходов в январе новой налоговой схемой

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ объясняет низкие данные по поступлению доходов в федеральный бюджет в январе 2023 года уплатой налогов в рамках единого налогового платежа и возмещением НДС, считая некорректным сопоставлять их с цифрами на 1 февраля прошлого года.

По данным единого портала бюджетной системы, доходы на 2 февраля составили 414 млрд рублей, расходы - 3,371 трлн рублей. Пока министерство не публиковало свою предварительную оценку исполнения федерального бюджета в первый месяц года.

По предварительным данным января прошлого года, доходы составляли 2 трлн 089,15 млрд рублей, расходы - 1 трлн 964,16 млрд рублей.

"Исполнение бюджета по доходам и расходам организовано строго в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством и происходило в январе 2023 года в плановом режиме. Доходы бюджетов в январе 2023 года формировались впервые в условиях уплаты ЕНП (единого налогового платежа). Срок уплаты ЕНП (28 января) пришелся на выходной день и его перечисление налогоплательщиками осуществлялось в первый рабочий день - 30 января. В связи с чем зачисление и распределение по бюджетам средств ЕНП происходило в конце января и первые дни февраля", - говорится в сообщении министерства в его телеграм-канале.

Остаток нераспределенных средств ЕНП на 1 февраля составил 525,5 млрд руб., который был распределён по кодам доходов бюджетов (включая федеральный бюджет) в первые дни февраля 2023 года, говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что по НДС в течение января были произведены более значительные возмещения средств налогоплательщикам в связи с действием ускоренного порядка возмещения НДС, которого не было в январе прошлого года (действует с апреля 2022 года).

Исчисленный по декларациям НДС по срокам уплаты первого квартала 2023 года превышает показатели прошлого года на 23% (1,955 трлн рублей к 1,587 трлн рублей аналогичного периода прошлого года).

"Таким образом, оперативные данные по доходам на 1 февраля 2023 года несопоставимы с данными прошлого года. Данные (с учетом дораспределения средств ЕНП в бюджеты) для корректного аналитического сравнения появятся 6-7 февраля", - заключается в сообщении.

Минфин РФ
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