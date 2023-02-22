Минфин и сенаторы обсудили проблемы, возникшие после введения единого налогового платежа

Сложности возникли у бюджетов регионов и городов, Минфин предлагает их регулировать в рамках межбюджетных отношений

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Возникли сложности со своевременным поступлением на счета муниципальных и региональных бюджетов уплаченного НДФЛ, это произошло в связи со с введением единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января 2023 года.

Как сказал в Совете Федерации замминистра финансов Алексей Сазанов, Минфин предлагает решать эти проблемы решать в рамках межбюджетных отношений, а не путем изменения налогового законодательства.

Доходы бюджетов в январе 2023 года впервые формировались в условиях ЕНП, срок уплаты которого (28-е число каждого месяца) в январе пришелся на выходной день, и его перечисление налогоплательщиками осуществлялось в первый рабочий день - 30 января. Из-за этого зачисление и распределение по бюджетам средств ЕНП происходило в конце января и первые дни февраля. Остаток нераспределенных средств ЕНП, по оценке Минфина на начало февраля, составил 525,5 млрд рублей, позже министр финансов Антон Силуанов оценил их в 1 трлн рублей. Эти средства должны быть распределены по кодам доходов бюджетов в феврале.

Вопрос с возникшими трудностями по доведению до региональных и местных бюджетов уплаченного в январе НДФЛ обсудили в бюджетном комитете Совфеда 22 февраля. Председатель комитета Анатолий Артамонов сообщил о поступлении обращений от регионов по этой проблеме.

"Я должен вас поставить в известность, что уже около 10 обращений глав регионов поступило, причем регионы крупные, включая и республику Татарстан. (...) Мы обязаны будем отреагировать на эти обращения и безусловно пока будем разбираться, время идет, вы увидите весь трагизм этой ситуации, он уже обозначился. Минфину не хватит никаких источников для того, чтобы выделять казначейские кредиты (чтобы покрыть не поступившие вовремя доходы муниципалитетов и регионов - ИФ)", - сказал сенатор.

По его словам, за первый квартал придется выдать казначейские кредиты на сумму 1,7 трлн рублей.

Он также обратил внимание, что в данном случае несправедливо заставлять муниципалитет или регион обслуживать казначейский кредит, хоть и по символической ставке - 0,1%, так как "это не его вина, что его деньги, которые ему уже заплатили, где-то там застряли в недрах налоговой службы, это не его вина, он не должен за него платить даже 0,1%".

В связи с этим Артамонов предложил проработать возможность исключения НДФЛ из ЕНП. "Можно согласиться с консолидацией этих платежей по всем видам налогов налогоплательщиков, за исключением НДФЛ. Этот налог надо выделить. Егорову (глава ФНС Даниил Егоров - ИФ) надо подумать, как сделать программу, которая управляла бы всеми этими платежами за исключением НДФЛ. НДФЛ как поступал в муниципалитет, так пусть и поступает. У нас для подавляющего большинства муниципалитетов первого уровня основным источником формирования бюджета является НДФЛ. Они сразу оказались без бюджета, вообще без бюджета. У них неоткуда было больше взять эти деньги. 3 тысячи муниципалитетов остались вообще без копейки", - сказал он.

Также, по его словам, можно было бы рассмотреть возможность переноса на более ранний срок дату уплаты ЕНП, чтобы не возникало ситуаций с задержкой осуществления дальнейших проводок.

Как позже объяснил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, основной целью введения ЕНП было сокращение количества платежек для бизнеса, поэтому вновь выделять НДФЛ было бы нецелесообразно.

"Если НДФЛ из этого объема исключать (ЕНП - ИФ), надо вводить новый КБК (код бюджетной классификации - ИФ), указывать КТМО (классификатор территорий муниципальных образований - ИФ) и т.д., то есть опять количество платежек резко возрастает. Основное упрощение было - это одна платежка. Соответственно, если убирать НДФЛ, то опять возникнет много платежек", - сказал он.

По его словам, Минфин и ФНС "прекрасно" понимают проблему муниципалитетов и субъектов, и ищут решение в рамках межбюджетных отношений.

"Сейчас это решено за счет казначейских кредитов, потому что иных инструментов нет, но мы прорабатываем, смотрим, как по-другому это можно решать. Просто сейчас в моменте других инструментов нет, поэтому пользуемся им, но прорабатываем альтернативные инструменты", - отметил Сазанов.

"Мы предполагаем решать это в рамках межбюджетных отношений, не в рамках Налогового кодекса. Проблему мы понимаем и осознаем, и ищем пути решения. Ее нужно решать в ближайшие месяцы", - сказал он.

С 1 января 2023 года в России стал обязательным институт единого налогового счета, при котором вместо разных платежных документов на отдельные налоги компании и ИП перечисляют общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. ЕНС пополняется раз в месяц с помощью единого налогового платежа. Срок подачи отчетности - 25-е число месяца, уплаты - 28-е. Налоговый орган распределяет поступления по обязательствам на основании деклараций и уведомлений. Единым платежом уплачиваются, в частности, НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ, акцизы, имущественные налоги. При этом на ЕНС формируется общий баланс - сальдо по всем уплаченным налогоплательщиком налогам.