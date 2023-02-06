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Brent торгуется у $80,1 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались в понедельник после резкого падения на прошлой неделе.

К 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,25%), до $80,14 баррель. На торгах в пятницу Brent подешевела на $2,23 (2,7%), до $79,94 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,09 (0,12%), до $73,48 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,49 (3,3%), до $73,39 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Спаду на рынке способствовало ослабление оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также сильные данные по американскому рынку труда, показавшие, что у Федеральной резервной системы сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В выходные глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось. По прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

Еще одним фактором, за которым внимательно следит рынок, стало вступившее в силу 5 февраля решение Евросоюза и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

Brent WTI Китай ФРС США МЭА Фатих Бироль Евросоюз G7
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