Нефть продолжает дешеветь и завершает неделю в минусе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, завершая в минусе вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $82,01 баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,67 (0,8%), до $82,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,16 (0,21%), до $75,72 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,53 (0,7%), до $75,88 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в четверг на минимумах с 10 января.

С начала этого года нефть торгуется в диапазоне около $10 за баррель. С одной стороны, рынок ждет подъема спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, с другой - опасается спада активности в развитых странах в связи с продолжающимся повышением ставок ведущими мировыми ЦБ, отмечает Bloomberg.

Кроме того, со следующей недели начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового потолка, и трейдеры будут ждать последствий этого решения.

"Нефтяной рынок находится в подвешенном состоянии, ожидая ощутимых признаков роста спроса в КНР, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Фактор запрета на поставки российских нефтепродуктов в ЕС не является основным, но все же создает некоторую неопределенность".