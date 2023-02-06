"Группа Ладога" начала производить в Петербурге ирландский виски

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Группа Ладога", крупный российский производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, начала выпуск виски из ирландского дистиллята под собственной маркой на заводе в Петербурге, сообщила пресс-служба группы.

Первая партия составит 63 тысячи бутылок виски.

Мощность производства составит 400 тысяч бутылок объемом 0,5 и 0,7 литра в год.

Ежегодный объем инвестиций в продвижение торговой марки на рынке оценивается компанией в 80 млн рублей.

"С 2017 года количество торговых марок ирландского виски на российском рынке выросло вдвое - с 24 до 50. Рост объема импорта за этот период составил 70%. Увеличивается и доля импорта ирландского виски относительно шотландского: с 16% в 2017 году до 25% в 2021 году. На фоне роста популярности категории и ухода значительной части зарубежных брендов крепкого алкоголя, в том числе и среди ирландских производителей, выход на рынок нового бренда - своевременная мера для удовлетворения спроса потребителя", - сказал через пресс-службу президент компании Вениамин Грабар.

Ранее сообщалось, что "Группа Ладога" по итогам 2022 года увеличила продажи продукции на 32% по сравнению с показателем 2021 года, до 3,6 млн дал. Большая часть продаж пришлась на собственные бренды "Ладоги", их по итогам года компания реализовала 2,6 млн дал (рост на 40%). В частности, продажи виски российского розлива увеличились в 6,5 раза, российских вин - в 2,7 раза. Как отмечали в компании, рост продаж обусловлен "выбором стратегии продуктового суверенитета и технологической независимости".

"Ладога" - крупная российская компания, занимающаяся производством и торговлей алкогольной продукцией, основана в 1995 году. Согласно сайту компании, группа располагает собственным ликероводочным заводом в Петербурге. В ее составе АО "Ладога Дистрибьюшен", ООО "Группа Ладога" и другие компании. ООО "Группа Ладога", по данным ЕГРЮЛ на 6 февраля, на 100% принадлежит британской Lighting Associates Limited.