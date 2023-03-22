Производитель алкоголя "Ладога" увеличил годовую выручку по РСБУ в 1,5 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Группа Ладога", крупный российский производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, в 2022 году увеличила выручку по РСБУ на 46,4% , до 20,08 млрд рублей, сообщает пресс-служба группы.

Годовая чистая прибыль "Ладоги" увеличилась в 5,3 раза, до 1,03 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 3,1 раза, до 2,15 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 10,8%. Операционная прибыль достигла 2,07 млрд рублей (рост в 3,3 раза).

Чистый долг компании за год увеличился в 1,9 раза и составил 3,1 млрд рублей.

"Рост выручки обеспечила стратегия продуктового суверенитета и технологической независимости, ставшая определяющей для компании в долгосрочном периоде", - сказал через пресс-службу президент компании Вениамин Грабар.

Ранее сообщалось, что "Группа Ладога" по итогам 2022 года увеличила продажи продукции на 32% по сравнению с показателем 2021 года, до 3,6 млн дал. Большая часть продаж пришлась на собственные бренды "Ладоги", их по итогам года компания реализовала 2,6 млн дал (рост на 40%). В частности, продажи виски российского розлива увеличились в 6,5 раза, российских вин - в 2,7 раза.

"Ладога" - крупная российская компания, занимающаяся производством и торговлей алкогольной продукцией, основана в 1995 году. В составе группы действует ликероводочный завод в Петербурге, а также АО "Ладога Дистрибьюшен" и другие компании. ООО "Группа Ладога", по данным ЕГРЮЛ на 22 марта, на 100% принадлежит британской Lighting Associates Limited.