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Goldman Sachs в 2023 году ждет скачка цен на нефть выше $100 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть вновь поднимутся выше отметки $100 за баррель в 2023 году, поскольку российский экспорт снизится в результате санкций, а спрос в Китае будет расти, прогнозирует главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.

Резервные добывающие мощности в нефтяном секторе заканчиваются, и это может стать серьезной проблемой для рынка в 2024 году, считает эксперт, мнение которого приводит агентство Bloomberg.

По словам Карри, к маю текущего года спрос на нефть в мире будет превышать предложение. Это вынудит производителей задействовать основную часть неиспользуемых в данный момент добывающих мощностей.

"В данный момент предложение на нефтяном рынке все еще выше спроса, поскольку китайская экономика не восстановилась в полной мере", - заявил Карри в ходе отраслевой конференции в Эр-Рияде, прошедшей в минувшие выходные. "Столкнемся ли мы с нехваткой резервных мощностей? Возможно, к 2024 году мы начнем испытывать с этим серьезные проблемы", - сказал он.

Карри полагает, что ОПЕК+ откажется от производственных ограничений позднее в этом году и начнет наращивать добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:20 по московскому времени в понедельник составляет $80,47 баррель, что на $0,53 (0,66%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,5%.

Goldman Sachs
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