Главный аналитик по сырьевым рынкам Джеффри Карри покидает Goldman Sachs

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Известный аналитик по сырьевым рынкам Джеффри Карри покидает Goldman Sachs Group Inc., в котором он проработал более 27 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию, распространенную среди сотрудников банка.

Карри, который пришел в Goldman в 1996 году, верно предсказал бум на нефтяном рынке 2000-х годов, вызванный ростом спроса со стороны Китая. Долгие годы он являлся лицом сырьевой аналитики Goldman, и хотя его прогнозы не всегда были верными, они внимательно оценивались инвесторами.

Так, команда Goldman во главе с Карри прогнозировала дальнейший подъем цен на нефть в мае 2008 года, несмотря на появление сигналов финансового кризиса, результатом которого стал обвал нефтяного рынка более чем на 75% за шесть месяцев.

За годы, проведенные в Goldman, имя Карри превратилось в узнаваемый бренд и использовалось для привлечения клиентов.

"Он немного сумасшедший ученый, - говорит о Карри его давняя коллега по Goldman Коллин Фостер. - У меня никогда не было случая, чтобы я не смогла встретиться с генеральным директором, министром нефти или основателем хедж-фонда, если со мной был Джефф Карри".

В июне 2023 года команда аналитиков Goldman во главе с Карри понизила прогноз цен на нефть Brent уже в третий раз за последние шесть месяцев - до $86 за баррель с $95 за баррель, отметив ожидания роста предложения при снижении спроса.

"Мы никогда не ошибались так сильно и так долго, не видя оснований для изменения наших взглядов", - заявил тогда Карри на Bloomberg TV.