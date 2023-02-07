TeamViewer увеличила выручку на 14% в IV квартале и дала сильный прогноз на 2023 г

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий разработчик программного обеспечения TeamViewer сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года, однако увеличил выручку и спрогнозировал активный рост продаж в текущем году.

Как говорится в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в октябре-декабре прошлого года снизилась до 24,7 млн евро с 28,4 млн евро за аналогичный квартал годом ранее.

Тем временем квартальная выручка увеличилась до 150,5 млн евро с 132,3 млн евро.

В 2022 году в целом выручка повысилась на 13%, до 565,9 млн евро, чистая прибыль - на 35%, до 67,6 млн евро, а показатель выставленных на оплату счетов (billings), который сама компания считала более важным, вырос на 16%, до 634,8 млн евро.

В 2023 году TeamViewer изменит подход к отчетности и будет считать показатель выручки основным, а объем выставленных счетов - второстепенным.

Компания ожидает выручку в текущем году на уровне 620-645 млн евро и показатель рентабельности по скорректированной EBITDA в районе 40%.

TeamViewer, штаб-квартира которой находится в Германии, является производителем программного обеспечения для удаленного доступа, удаленного управления и удаленного обслуживания компьютеров и других конечных устройств.

Акции компании подскочили на 16% в ходе торгов во Франкфурте во вторник. За последние три месяца её капитализация выросла на треть и достигла 2,2 млрд евро.