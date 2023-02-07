Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

TeamViewer увеличила выручку на 14% в IV квартале и дала сильный прогноз на 2023 г

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий разработчик программного обеспечения TeamViewer сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года, однако увеличил выручку и спрогнозировал активный рост продаж в текущем году.

Как говорится в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в октябре-декабре прошлого года снизилась до 24,7 млн евро с 28,4 млн евро за аналогичный квартал годом ранее.

Тем временем квартальная выручка увеличилась до 150,5 млн евро с 132,3 млн евро.

ЭкономикаКомпания TeamViewer решила полностью прекратить деятельность в РФ и БелоруссииЧитать подробнее

В 2022 году в целом выручка повысилась на 13%, до 565,9 млн евро, чистая прибыль - на 35%, до 67,6 млн евро, а показатель выставленных на оплату счетов (billings), который сама компания считала более важным, вырос на 16%, до 634,8 млн евро.

В 2023 году TeamViewer изменит подход к отчетности и будет считать показатель выручки основным, а объем выставленных счетов - второстепенным.

Компания ожидает выручку в текущем году на уровне 620-645 млн евро и показатель рентабельности по скорректированной EBITDA в районе 40%.

TeamViewer, штаб-квартира которой находится в Германии, является производителем программного обеспечения для удаленного доступа, удаленного управления и удаленного обслуживания компьютеров и других конечных устройств.

Акции компании подскочили на 16% в ходе торгов во Франкфурте во вторник. За последние три месяца её капитализация выросла на треть и достигла 2,2 млрд евро.

TeamViewer
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"Аэрофлот" ждет разъяснений юристов о снятии санкционных обременений ЕС с самолетов

"АвтоВАЗ" приобрел у НАМИ 99% долей бывшего завода Nissan в Петербурге за 1 евро

Carlsberg к середине 2023 года надеется договориться о продаже российского бизнеса

"АвтоВАЗ" в 2023 г. запланировал выпуск 10 тыс. машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" в 2023 г. запланировал выпуск 10 тыс. машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге

ВТБ в I полугодии хочет привлечь в капитал 270 млрд рублей

Brent подорожала до $81,74 за баррель на повышении цен Эр-Риядом

Китайские ритейлеры снизили цены на последние модели iPhone на фоне низкого спроса

Китайские ритейлеры снизили цены на последние модели iPhone на фоне низкого спроса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });