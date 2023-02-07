Инфляция в ОЭСР в декабре замедлилась до 9,4% с 10,4%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), потребительские цены увеличились на 9,4% в годовом выражении.

В ноябре годовая инфляция составляла 10,4%. В декабре она уменьшилась до минимума с апреля 2022 года, отмечается в пресс-релизе ОЭСР.

Замедление роста цен было зафиксировано в 25 из 38 стран-участниц ОЭСР. Однако в 15 странах темпы повышения оставались двухзначными. Самые высокий подъем цен наблюдался в Венгрии, Латвии, Литве и Турции - выше 20%.

Повышение стоимости энергоносителей в странах ОЭСР в декабре замедлилось до 18,4% в годовом выражении с 23,8% месяцем ранее. Это минимальное увеличение данного показателя с августа 2021 года. Продукты питания в позапрошлом месяце подорожали на 15,6%, что ниже ноябрьских 16,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в ОЭСР в декабре увеличились на 7,2% после подъема на 7,7% в предшествующий месяц.

Инфляция в государствах G7 замедлилась до 6,8% с 7,4% в ноябре, в странах G20 - до 8,5% с 9%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в декабре составила 9,2% по сравнению с 10,1% в предыдущий месяц. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители ускорились до 5,2% с 5%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на дальнейшее ослабление роста индекса HICP в январе до 8,5% за счет замедления подъема стоимости энергоносителей.

Инфляция в странах ОЭСР в 2022 году более чем вдвое превысила показатель за предыдущий год - 9,6% против 4%. Это самый высокий уровень с 1988 года, отмечается в сообщении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.