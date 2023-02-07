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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2270 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи просел чуть ниже 2270 пунктов после локального роста выше 2290 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтяников, но просели акции металлургов и финкомпаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2267,69 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался выше 2290 пунктов), индекс РТС - 1004,37 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар США к 18:50 по московскому времени подрос до 71,09 рубля (+0,14 рубля).

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