РФ ведет работу по признанию рейтингов российских агентств в Китае

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с Китаем о возможности признания китайскими финансовыми институтами и биржами критериев оценки компаний российскими рейтинговыми агентствами, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам.

В ходе заседания комитета обсуждался вопрос системы аудита запасов полезных ископаемых в РФ.

"Нам работу по синхронизации подходов по оценке аудитов запаса нужно синхронизировать с проводимой работой по признанию отчетов наших финансовых аудиторов и рейтинговых агентств. Это три взаимоувязанных элемента", - сказал Панов.

"Мы уже эту работу ведем и с Банком Китая, и с рядом финансовых институтов по поводу возможности признания ряда наших российских агентств рейтинговых, их критериев на китайском рынке. Это позволяет нам синхронизировать оценку рейтингования, которая применятся для российских компаний, китайскими финансовыми институтами и биржами", - пояснил он.

По словам Панова, с учетом изменений финансового ландшафта РФ активно развивает альтернативные рынки капитала, и в первую очередь это Китай.