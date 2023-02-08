Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3% при открытии торгов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил умеренный рост цен blue chips на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent поднялась к $83,8 за баррель), а также благодаря оптимизму инвесторов на внутренних корпоративных новостях. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют акции Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2275,02 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1007,77 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 71,11 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%) и OZON (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,4%).

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что позитивный взгляд на рынок акций РФ сохраняется, после локальной коррекции основные blue chips с высокой долей вероятности вернутся к росту. Однако в среду эксперты ожидают сохранения коррекционных настроений, в аутсайдерах вновь могут оказаться бумаги из сектора металлургии. Индекс МосБиржи, скорее всего, сможет удержаться выше отметки 2250 пунктов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций нет больших поводов для распродаж - нефтяной рынок продолжает постепенно подрастать, на западных площадках преобладает позитивная динамика. Однако сильных катализаторов для роста пока нет, поэтому какое-то время российский рынок может консолидироваться возле текущих уровней, при этом краткосрочный тренд остается растущим. Вечером в среду выйдут недельные данные по запасам нефти в США, а также с речью выступит глава ФРБ Нью Йорка Джон Уильямс.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне индекс МосБиржи впервые просел после семи дней непрерывного роста, но коррекция выглядит недостаточной, чтобы снять техническую перекупленность и дать рынку возможность продолжить рост в районе следующей цели 2400 пунктов. В среду особых поводов для распродаж нет, поэтому не исключено, что рынок будет снимать перекупленность не падением, а уходом в боковик.

Нефть Brent удержалась выше $80 за баррель, поддержку оказывают общие позитивные настроения на западных площадках после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. В принципе, ничего нового он не сказал, в очередной раз отметив, что инфляция остается высокой, а борьба с ней не будет быстрой. Но на рынке поселилась надежда, что выше обозначенной цели в 5-5,25% ставка ФРС повышаться не будет, полагает эксперт.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 0,8-1,9% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в Вашингтоне повторил ранее сказанные слова о том, что "дезинфляционный процесс начался". В то же время он отметил, что удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему ФРС считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) ранее сказал, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также считает, что активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что ФРС предстоит еще немало работы по замедления инфляции. Ключевая ставка может достичь примерно 5,4% по сравнению с текущим уровнем в 4,5-4,75%, заявил Кашкари, в этом году являющийся голосующим членом FOMC, в ходе интервью телеканалу CNBC.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2022 года увеличился на 10,5% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали роста до $68,5 млрд с объявленного прежде ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне закрытия вторника).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут на надеждах на восстановление спроса в Китае и опасениях перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,79 за баррель (+0,1% и +3,3% накануне), мартовская цена WTI - $77,36 за баррель (+0,3% и +4,1% во вторник).

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 8 тысяч человек в Турции и Сирии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о резервах энергоносителей выйдет в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.