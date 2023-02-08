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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8,7 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших из-за мощного землетрясения в Турции увеличилось до 6234, сообщило в среду Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD). По данным телеканала "Аль-Арабийя", в соседней Сирии в результате этого землетрясения погибли 2470 человек.

По данным AFAD, еще свыше 37 тыс. человек пострадали на турецкой территории.

Ранее поступали данные о 5894 погибших в Турции; телеканал CNN отмечал, что в Сирии погибли по меньшей мере 1 832 человека.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействованы вертолеты. По его словам, более 8 тыс. человек уже удалось спасти из-под обломков. Он добавил, что обрушились 5,7 тыс. зданий.

К настоящему моменту около 450 тыс. человек размещены в студенческих общежитиях, более 60 тыс. сотрудников экстренных служб задействовано в оказании помощи и ликвидации последствий стихии.

Утром в среду в ряде районов Турции вновь ощущались подземные толчки, их магнитуда составила около 4.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Турция Сирия
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