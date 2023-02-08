Акции "Красного Октября" выросли на 25-38% и обновили исторические максимумы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции МКФ "Красный октябрь" выросли в начале торгов на Московской бирже в среду на 38,4% (до 2450 рублей за штуку), привилегированные бумаги подорожали на 25,4% (до 1040 рублей за штуку), обновив при этом свои исторические максимумы.

Эксперты отмечают, что ценные бумаги "Московской кондитерской фабрики "Красный октябрь" активно растут с конца января. За этот период обыкновенные акции компании подорожали почти в 4,5 раза (с уровня чуть ниже 550 рублей), а привилегированные акции выросли в 2,6 раза (с уровня 400 рублей по данным на начало торгов 31 января).

При этом каких-то новостных поводов или фундаментальных факторов для такого взрывного роста ценных бумаг компании участники рынка не видят. Это либо какой-то инсайд, либо активные спекулятивные операции с данными акциями, полагают инвесторы.