"Мосбиржа" обратилась к инвесторам из-за волатильности на рынке акций

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" призвала инвесторов принимать взвешенные инвестиционные решения в связи с высокой волатильностью в ряде инструментов рынка. Это обращение появилось на сайте площадки.

Инвесторам также советуют учитывать доступную официальную информацию эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Обращение размещено на фоне значительного роста котировок некоторых низколиквидных бумаг.

Так, с начала недели цена акций "Красного Октября" выросла в 2,5 раза, "Мостотреста" - в 2,7 раза, МГТС - на 70%, в среду лидер роста - акции "Ашинского металлургического завода", подорожавшие на 40%