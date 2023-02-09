"Мосбиржа" ограничила отклонение цен заявок на акции с высокой волатильностью

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр с 9 февраля снизил до 10% верхнее максимальное значение отклонений цен заявок в течение дня для пяти низколиквидных акций с высокой волатильностью котировок, сообщает сайт "Московской биржи".

В частности, до уровня 10% с 40% снижен риск-параметр PcH_max для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Красный Октябрь", обыкновенных акций ПАО "ЧКПЗ", ПАО "Мостотрест", со 100% - для обыкновенных акций ОАО "Белон".

8 февраля "Мосбиржа" выпустила обращение к инвесторам в связи с высокой волатильностью в ряде инструментов рынка акций. Инвесторам рекомендовали принимать взвешенные инвестиционные решения и учитывать официальную информацию от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.