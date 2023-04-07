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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В январе-марте производство грузовых вагонов в России сократилось на 15,7%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года российские предприятия , по предварительным данным, сократили производство грузовых вагонов на 15,7% в годовом измерении, до 13 065 единиц. Об этом сообщило НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

В том числе, было выпущено: 3573 полувагона (снижение в 1,9 раза к январю-марту 2022 года), 2759 платформ (снижение в 1,9 раза), 3,98 тысячи хопперов (рост в 2 раза), 1888 цистерн (рост в 1,8 раза), 782 крытых вагона (рост в 6 раз) и 83 вагона-самосвала (-7,8%).

Объемы ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального) сократились за отчетный период на 13,7%, до 105 218 штук.

Рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов, по данным ОПЖТ, снизился за три месяца 2023 года на 16% и составил 374 291 единицу, в том числе колес отечественного производства - 333 654 (-9,6%). Производство боковых рам уменьшилось на 16%, до 67 776, надрессорных балок - на 16,1%, до 33 834.

Рынок конических двухрядных подшипников вырос в январе-марте этого года в 2 раза, составив 161 235 тыс, в том числе подшипников отечественного производства - 63 043 штук (-20,9%).

В январе-марте 2023 года в России было изготовлено: 147 пассажирских ж/д вагонов (рост в 2,5 раза), 84 единицы моторвагонного подвижного состава (падение в 1,6 раза), а также 32 путевые машины (падение в 1,7 раза) и ни одного вагона рельсового автобуса.

Объем производства тепловозов вырос за минувшие три месяца на 3,3%, составив 156 секций, выпуск электровозов остался на уровне прошлого года - 168 секций.

По данным ОПЖТ, производство железнодорожных рельсов в стране в первом квартале сократилось на 7%, до 222,4 тысячи тонн, также было выпущено 7,6 тысячи единиц стрелочной продукции (+8,2%), 20,9 тысячи тонн металлических элементов рельсовых скреплений (-4,9%) и 8,2 млн прокладок рельсовых скреплений (-10,5%).

ОПЖТ
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