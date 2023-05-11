Владелец брендов Coach и Kate Spade в III финквартале нарастил прибыль в 1,5 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Tapestry, которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, в третьем квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,5 раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 1 апреля, составила $187 млн, или $0,78 в расчете на акцию, по сравнению со $123 млн, или $0,46 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка выросла на 5% - до $1,51 млрд с $1,44 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 9%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $0,6 на акцию при выручке в $1,442 млрд.

Продажи брендов Coach и Stuart Weitzman в минувшем квартале увеличились на 7% - до $1,144 млрд и $68,3 млн соответственно. Бренд Kate Spade зафиксировал снижение выручки на 1% - до $279,2 млн.

Tapestry повысила годовой прогноз выручки до $6,7 млрд с $6,6 млрд, прибыли - до $3,85-3,9 с $3,7-3,75 на акцию.

Консенсус-прогноз предусматривает выручку в размере $6,6 млрд и прибыль на уровне $3,72 на акцию.

Кроме того, компания планирует вернуть акционерам в текущем фингоду около $1 млрд, включая $700 млн в рамках обратного выкупа акций и $300 млн в виде дивидендов.

Котировки акций Tapestry растут на 6,3% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании за последний год выросла на 21,3% (до $9 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 5,1%.