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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

Глава ФРБ Нью-Йорка рекомендовал ФРС держать высокую ставку несколько лет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США, вероятно, потребуется удерживать процентные ставки на "ограничительном" уровне в течение нескольких лет, чтобы убедиться, что инфляция вернулась к допандемийным уровням, полагает глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

Он сказал The Wall Street Journal, что ФРС предстоит намного больше работы, чтобы снизить инфляцию и восстановить ценовую стабильность.

Несмотря на неожиданно сильные статданные по рынку труда США за январь, Уильямс считает целесообразным замедлить темпы подъема ставок до 25 базисных пунктов (б.п.) после серии повышений на 50 б.п. в течении большей части прошлого года.

Менее резкие повышения дадут ФРС больше пространства для того, чтобы оценивать их влияние на экономику.

Федрезерв стремится снизить инфляцию, не спровоцировав рецессию в экономике, что многие экономисты считают маловероятным, пишет MarketWatch.

По словам Уильямса, текущая цель, предусматривающая диапазон ставки в 5-5,25% годовых, все еще является уместной.

По итогам февральского заседания ФРС ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 б.п., теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. Это максимальный уровень с 2007 года.

Уильямс имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Джон Уильямс ФРБ Нью-Йорка ФРС США
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