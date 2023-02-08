"Мираторг" решил удвоить производство кормов для собак и кошек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг" планирует удвоить выпуск кормов для домашних животных на заводе в Курской области на фоне ухода с российского рынка европейских производителей.

В 2023 году завод должен произвести 40 тысяч тонн кормов против 20 тысяч тонн годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга. В 2021 году это предприятие выпустило 5 тысяч тонн кормов.

"Это очень молодой завод, который своевременно вышел на новый для "Мираторга" рынок. В 2019 году здесь было запущено производство сухих кормов, инвестиции в которое составил 4,9 млрд рублей, двумя годами позже - влажных, - уточнили в пресс-службе. - Сегодня в ассортименте 5 линеек полнорационных сухих и влажных кормов для кошек и собак - от стандартных до супер-премиум класса, а также специализированные ветеринарные диеты".

В пресс-службе сообщили, что в связи с растущим спросом на специализированное питание для домашних питомцев в первом квартале компания увеличит производство ветеринарных диетических кормов в 17 раз, до 272 тонн. "Выпуск ветеринарных кормов в специализированной линейке Expert стал стратегически важным событием для компании, он позволят компенсировать дефицит на рынке в связи с уходом европейских производителей", - заявили в пресс-службе, уточнив, что ветеринарные диетические корма - это относительно молодое и перспективное направление рынка.

Говоря о ценовой политике в этой сфере, представитель холдинга заявил, что "в зависимости от ассортиментной позиции стараемся быть более привлекательными по цене в среднем на 10-15% в сравнении с основными игроками".

"Мираторг" основан в 1995 году. Компания - крупнейший в России производитель свинины, говядины, входит в топ-10 производителей мяса птицы, занимается изготовлением готовых блюд, кулинарной продукции и др. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие и другие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".