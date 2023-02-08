Аналитики ждут сохранения ставки Банка России в пятницу на уровне 7,5%

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики единогласно прогнозируют, что Банк России 10 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%.

На предыдущих двух заседаниях (в октябре и декабре) совет директоров Банка России ставку не менял.

Годовая инфляция в России на 6 февраля, как следует из данных Росстата, осталась в районе 11,5% - так же, как и на 30 января, и на 23 января, против 11,57% на 16 января, 11,65% на 9 января и 11,94% на конец декабря.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения и предприятий страны в январе снизились, но остались на повышенных уровнях.

В таких условиях ЦБ сохранит ставку на уровне 7,5%, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Необходимости в повышении ставки сейчас нет, поскольку в настоящий момент инфляция умеренная. По итогам января инфляция, по нашим расчетам, составит 0,7-0,8% м/м, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Индикаторы устойчивой инфляции, в которых сглажены эффекты временных и разовых факторов, остаются ниже 4% в годовом выражении. Это может свидетельствовать о довольно высокой склонности населения к сбережению", - отмечают эксперты.

Среди других сдерживающих инфляцию факторов они отмечают снижение инфляционных ожиданий в январе, рост ставок по кредитам и депозитам банков на фоне увеличения доходностей ОФЗ, а также повышение кредитными организациями требований к заемщикам. "Тональность комментариев ЦБ, скорее всего, останется жесткой ввиду сохранения инфляционных рисков, которые могут реализоваться позднее в этом году", - подчеркивают аналитики.

Сохранив ставку на уровне 7,5%, Банк России ужесточит сигнал о направленности денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие заседания, а также повысит прогноз средней ключевой ставки на 2023 год, считают аналитики ВТБ.

По их мнению, с предыдущего заседания реализовались основные проинфляционные риски: дефицит бюджета по итогам 2022 года и в январе 2023 года оказался выше ожиданий, экспортная цена на российскую нефть в декабре-январе снизилась до $50/баррель, импорт превысил прогнозы Банка России. "В связи с этим ЦБ пересмотрит прогноз по профициту текущего счета в сторону серьезного уменьшения" - отмечают эксперты ВТБ. Они также обращают внимание на ускорение текущих темпов инфляции с учетом сезонности.

Экономисты Газпромбанка указывают на позитивные тенденции в текущей статистике: улучшение инфляционных ожиданий населения, сохранение сдержанного спроса, слабое инфляционное давление и восстановление внешнего предложения. Негативная составляющая, по их мнению, формируется за счет повышения инфляционных рисков: наличия сбережений для быстрого роста потребления, существенного роста бюджетных расходов, перегретого рынка труда, возможных ограничений восстановления внутреннего предложения. "Мы ожидаем, что на заседании 10 февраля ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5%. При этом тон заявления ЦБ по итогам заседания почти неизбежно будет ужесточаться. Дальнейшее движение ставки будет зависеть от того, какой эффект на потребление окажут перечисленные негативные факторы", - пишут эксперты в обзоре. При этом они не исключают ужесточения тональности заявления Банка России в пятницу, "вплоть до подготовки рынков к небольшому повышению ставки на заседании в марте".

Экономисты "Ренессанс Капитала", наоборот, ждут нейтрального (выжидательного) сигнала от ЦБ. "Инфляционное давление остается сдержанным, но гарантировать устойчивость этого тренда не позволяет повышенный уровень внешней неопределенности, продолжающаяся трансформация бюджетной политики и возросшая роль "психологического" аспекта в поведении потребителей. Мы, однако, ожидаем, что окно для возврата к смягчению политики вновь откроется во втором квартале на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий, отсутствия перегрева спроса и снижения давления со стороны издержек", - пишут эксперты в обзоре.

Аналитики инвестбанка "Синара" тоже не видят веских аргументов для ужесточения ДКП сейчас. При этом они ждут повышения ставки в первом полугодии 2023 года. "Щедрая бюджетная политика требует более "ястребиной" денежно-кредитной, но сейчас Банку России рано начинать реагировать на бюджетный фактор. Для оценки влияния на экономику неопределенности в нефтегазовом секторе, включая динамику цен и внешние ценовые ограничения, регулятору требуется время. Рынок должен быть готов к повышению ставок в первом полугодии 2023 года", - отмечают эксперты в обзоре.

Аналитики Райффайзенбанка, Альфа-банка, "РСХБ Управление активами", БКС, Совкомбанка и банка "Русский стандарт" тоже ждут сохранения ставки ЦБ в пятницу на уровне 7,5%.

Заседание совета директоров Банка России в пятницу, 10 февраля, будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 20 февраля.