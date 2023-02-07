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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В правительстве РФ опровергли сообщения о давлении на Банк России в вопросе понижения ставки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В правительстве РФ опровергли информацию о давлении со стороны кабинета министров на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки.

"Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности. Кабмин и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала", - заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков.

Он также сказал: "Отдельно подчеркну, что публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан. И такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике".

Михаил Мишустин Банк России
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