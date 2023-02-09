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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

General Motors обсудила возможность купить долю в бразильской Vale

General Motors обсудила возможность купить долю в бразильской Vale
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский автопроизводитель General Motors обсудил возможность покупки небольшой доли в подразделении бразильской горнодобывающей компании Vale SA, которое занимается добычей цветных металлов, включая никель и другие металлы, необходимые для производства батарей для электромобилей.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Vale в декабре сообщила, что рассмотрит продажу до 10% в бизнесе, не раскрыв потенциальную цену продажи. Стоимость доли может составлять до $2 млрд, отмечают источники.

Интерес со стороны GM связан с растущим стремлением автопроизводителей договориться о поставках и заключить более тесные партнерские соглашения с горнодобывающими компаниями на фоне необходимости в металлах для производства аккумуляторов для электромобилей.

GM планирует прекратить продажу почти всех автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях к 2035 году.

На прошлой неделе компания сообщила, что планирует приобрести долю в Lithium Americas Corp. за $650 млн в рамках плана по совместной разработке крупного литиевого месторождения в Неваде.

GM в ноябре также договорилась с канадским подразделением Vale о долгосрочных поставках сульфата никеля, производимого на заводе Vale в Квебеке.

General Motors Vale США Бразилия Квебек Lithium Americas
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