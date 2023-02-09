Специальные инвестиционные контракты в автопроме продлят до 2034 г.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило продление специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"По поручению президента предоставим возможность продлить действие специальных инвестиционных контрактов, которые автопроизводители заключили с государством. Главная цель остается прежней – необходимо выйти на те показатели, в том числе и по локализации, которые были прописаны в СПИКах. В текущих условиях предприятиям автопрома предстоит провести, конечно, и огромную дополнительную работу – освоить критически важные технологии, наладить выпуск комплектующих, найти поставщиков в России и привлечь новых партнеров из дружественных стран", - сказал Мишустин.

Пресс-служба правительства ранее сообщала, что законопроект о продлении СПИК в автопроме ("О внесении изменения в статью 2 федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О промышленной политике в РФ" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов") вынесен в четверг на рассмотрение кабмина.

С предложением продлить действие СПИК для автопрома до конца 2033 года в августе прошлого года выступил Минпромторг РФ. В министерстве указывали на сложности, с которыми столкнулись предприятия отрасли из-за санкций и невозможность исполнить обязательства по контрактам в срок.

"В связи с недружественными действиями, осуществляемыми рядом иностранных государств, предприятия автомобильной промышленности, заключившие СПИК 1.0, столкнулись с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия СПИК с учетом возможности продления срока его реализации на 12 лет", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту Минпромторга.

Механизм СПИК гарантирует неизменность условий (в том числе, налоговых) реализации проектов взамен на инвестиции в организацию серийного промпроизводства с определенными параметрами. Специнвестконтракты на десятилетний срок (СПИК 1.0) были заключены ранее всеми основными российскими автопроизводителями.