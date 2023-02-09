"Газпром" обсудил трехстороннее взаимодействие с Казахстаном и Узбекистаном
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.
"Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли", - отмечается в сообщении.
В январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана, напоминает российская компания.