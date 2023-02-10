Рынок акций США снизился в четверг по итогам второй сессии подряд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в четверг по итогам второй сессии подряд на фоне повышения доходности гособлигаций, пишет MarketWatch.

Также инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетностей крупных компаний.

При этом трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов и не опускался ниже 4000 пунктов, сообщает MarketWatch.

"Похоже, что рынок переходит в более узкий диапазон в ожидании новой информации, на основании которой можно будет решить, продолжать ли восходящий тренд или развернуться вниз", - полагает глава отдела стратегий на рынке акций Saxo Bank Питер Гарнри.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тысяч - до 196 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тысяч.

Акции Walt Disney Co. после взлета в начале торгов завершили день снижением на 1,3%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль и выручку в первом финквартале (октябрь-декабрь). Между тем глава Disney Боб Айгер объявил о реорганизации бизнеса, в том числе об увольнении около 7 тысяч человек.

Цена бумаг Alphabet Inc. упала на 4,5%. Дебют основанного на искусственном интеллекте чат-бота Bard от Google (входит в Alphabet), одной из функций которого является поиск информации в интернете, оказался не слишком удачным. Выданный им результат поискового запроса, как выяснилось, содержал фактическую ошибку.

Котировки акций Mattel Inc. рухнули на 10,7%. Производитель игрушек в четвертом квартале снизил чистую прибыль в 14 раз, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings подорожали на 2,4%. Гостиничная сеть в четвертом квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

PepsiCo Inc. увеличила выручку в октябре-декабре на 10,9%, повысила дивиденды на 10%. Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков выросли на 1%.

Цена бумаг AppLovin Corp. взлетела более чем на 27%, что стало рекордным дневным приростом в истории компании. Разработчик маркетингового программного обеспечения удивил трейдеров неожиданно хорошими квартальными результатами. Стоимость конкурирующей Unity Software подскочила на 10%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 249,13 пункта (0,73%) и составил 33699,88 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Walgreens Boots Alliance, подешевевшие на 2,1%, а также 3M Co. - на 2% и Goldman Sachs Group - на 1,9%.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 36,36 пункта (0,88%), составив 4081,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии опустился на 120,94 пункта (1,02%) - до 11789,58 пункта.