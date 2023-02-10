Рубль слабо снизился к доллару и почти не изменился к юаню при негативе на мировых рынках

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США немного растет, юань почти не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль слабеет к американской валюте на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 73,1975 руб./$1 (+19,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 30,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,2 коп. - до 10,755 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов наметил снижение к доллару на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Участники рынка находятся в ожидании первого в текущем году заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу и будет опорным. Помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке, ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз, состоится пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 20 февраля. Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5%.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,13 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,63 за баррель, что на 0,55% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику: китайский CSI 300 снизился на 0,72%, японский Nikkei 225 растет на 0,28%, гонконгский Hang Seng потерял 1,79%, южнокорейский Kospi снижается на 0,63%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,68%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,17 %.

Американские фондовые индексы снизились в четверг по итогам второй сессии подряд на фоне повышения доходности гособлигаций, пишет MarketWatch. Также инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетностей крупных компаний.

При этом трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов и не опускался ниже 4000 пунктов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тысяч - до 196 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тысяч.