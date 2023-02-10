Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7% и ждет ее возращения к целевым 4% в следующем году, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

По оценке на 6 февраля, годовая инфляция в РФ составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Вместе с тем, текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года. Увеличение инфляционного давления отчасти происходит за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце 2022 года ослабления рубля. В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными, указывает ЦБ.

ЭкономикаБанк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%Читать подробнее

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При этом в январе ценовые ожидания предприятий продемонстрировали снижение - впервые после нескольких месяцев роста. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 год несколько повысились, но на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

ЦБ РФ инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Планируемое в РФ cнижение добычи на 500 тыс. б/с в марте коснется только нефти

Планируемое в РФ cнижение добычи на 500 тыс. б/с в марте коснется только нефти

РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports планирует делистинг с LSE c 10 апреля

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления
Землетрясение в Турции и Сирии

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Производитель кукол Барби в IV квартале снизил чистую прибыль в 14 раз

Производитель кукол Барби в IV квартале снизил чистую прибыль в 14 раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });