ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7% и ждет ее возращения к целевым 4% в следующем году, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

По оценке на 6 февраля, годовая инфляция в РФ составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Вместе с тем, текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года. Увеличение инфляционного давления отчасти происходит за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце 2022 года ослабления рубля. В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными, указывает ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При этом в январе ценовые ожидания предприятий продемонстрировали снижение - впервые после нескольких месяцев роста. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 год несколько повысились, но на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.