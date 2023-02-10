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Решение Банка России сохранить ставку на 7,5% не повлияло на курс рубля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля у доллару и евро на "Московской бирже" не изменился после того, как Банк России объявил, что сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5%. Это решение уже было учтено рынком.

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К 13:31 доллар на "Мосбирже" стоил 72,9925 рубля, что на 0,5 копейки выше уровня на 13:29. Евро за те же минуты подорожал на 0,25 копейки, до 78,145 рубля.

"Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ.

Решение ЦБ совпало с прогнозами. Аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

На предыдущих двух заседаниях (в октябре и декабре) совет директоров Банка России ставку также не менял.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 17 марта 2023 года.

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