Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России, приняв ожидаемое решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, дал рынку "ястребиный" сигнал о будущей направленности ДКП.

Это третья пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" отметки 20% (февраль 2022 года). Решение было ожидаемым для рынка, перед заседанием все аналитики считали, что ставка не изменится - вопрос был в том, какая коммуникация будет в заявлении регулятора.

В заявлении по итогам совета 28 октября ЦБ обошелся без сигнала о будущей направленности ДКП, не стал он давать сигналов и непосредственно перед декабрьским заседанием, и после него. В феврале дополнительной коммуникации в преддверии совета также не было. Ряд аналитиков предполагали, что ЦБ может вернуть в свое заявление сигнал, добавив жесткости в условиях сохранения проинфляционных рисков (в том числе, со стороны бюджетной политики).

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть. ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания.