Для предприятий ЛПК предложили отсрочку по арендным платежам при сохранении занятости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Одной из мер поддержки лесопромышленников РФ может стать отсрочка по платежам за аренду лесных участков на 2023 год при условии сохранения уровня занятости на предприятиях. С таким предложением в пятницу выступила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по развитию лесопромышленного комплекса (ЛПК).

"Считаю целесообразным дать предприятиям леспрома в текущем году отсрочку от уплаты арендных платежей за лесные участки при сохранении занятости", - сказала она во время доклада президенту РФ Владимиру Путину, под председательством которого проходит совещание.

Она напомнила, что правительство уже приняло ряд мер по поддержке отрасли в этой сфере. В частности, на два года были продлены сроки действия лесных деклараций для арендаторов, с 30 до 15 дней сокращены сроки госэкспертизы проектов освоения лесов. Эти и другие меры позволили сократить затраты бизнеса на 5 млрд рублей, привела Абрамченко оценку Рослесхоза.

Кроме того, до 3 лет с 1 года был увеличен срок выполнения обязательств по "компенсационному" лесовосстановлению, сокращен объем использования посадочного материала с закрытой корневой системой при лесовосстановлении до 20%. Экономия от этих мер также оценивается в 5 млрд рублей.