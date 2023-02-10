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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Россия в этом сезоне может выйти на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла

Россия в этом сезоне может выйти на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла
Фото: Matthew Horwood/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия в этом сезоне (по масличным - сентябрь 2022-август 2023 гг.) может стать крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"В этом сезоне Россия станет крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире - впервые за всю свою историю", - сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа 2023" в пятницу в Москве.

По его словам, в настоящее время экспорт этого масла "идет по близко к рекордному графику". Согласно презентации, в этом сезоне он может составить 3,9 млн тонн против 3,1 млн тонн сезоном ранее.

Как заявил Рылько, в этом сезоне "происходит очень серьезная реструктуризация стран, которые импортируют российское подсолнечное масло".

Глава ИКАР также сообщил, что в последние годы в РФ, помимо бурного роста производства масличного сырья, расширяются мощности по его переработке - "от центра России до Дальнего Востока".

Согласно презентации, в ближайшие 4-5 лет совокупный прирост мощностей по сравнению с концом 2022 года оценивается в 3,5-6 млн тонн. В этом сезоне, по прогнозу ИКАР, производство масличных культур может составить 28 млн тонн против 24,8 млн тонн сезоном ранее, мощности по переработке - до 27,3 млн тонн против 25,6 млн тонн соответственно.

ИКАР
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