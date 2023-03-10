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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Минсельхоз США отметил рост экспорта подсолнечного масла из России на 900 тысяч тонн

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) оценила экспорт подсолнечного масла из России в этом сезоне (сентябрь 2022 - август 2023 года) в 4 млн тонн, сообщается в ее мартовском отчете. Это на 900 тысяч тонн больше, чем в прошлом сезоне.

В феврале прогноз составлял 3,85 млн тонн. Причиной повышение оценки в марте эксперты назвали "более высокие темпы экспорта".

Экспорт подсолнечного шрота прогнозируется в 2,2 млн тонн (2,025 млн тонн в минувшем сезоне), подсолнечника - в 850 тысяч тонн (235 тысяч тонн).

Переходящие запасы подсолнечника в России служба оценила в 588 тысяч тонн против 958 тысячи тонн сезоном ранее, подсолнечного масла - в 289 тысяч тонн против 427 тысячи тонн.

По мартовскому прогнозу службы, экспорт соевого масла из России в этом сезоне составит 650 тысяч тонн против 575 тысячи тонн, которые прогнозировались в феврале. В прошлом сезоне экспорт составил 480 тысяч тонн.

Всего в этом сезоне, как считают эксперты, Россия экспортирует 5,77 млн тонн основных растительных масел. В феврале прогноз был несколько ниже - 5,54 млн тонн. В прошлом сезоне за рубеж было отправлено 4,45 млн тонн.

Минсельхоз США
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