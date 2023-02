Акции Adani Group продолжили дешеветь после снижения их веса в индексах MSCI

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Индексный провайдер MSCI Inc. понизил показатели free float для акций четырех компаний конгломерата миллиардера Гаутама Адани Adani Group, что приведет к снижению их веса в фондовых индексах, сообщает Bloomberg.

На этом решении бумаги Adani Enterprises подешевели на 4,2%, Adani Transmission и Adani Total Gas - на 5%, ACC Ltd. - на 1,9%.

MSCI скорректирует free float для Adani Enterprises Ltd., Adani Transmission Ltd., Adani Total Gas Ltd. и ACC Ltd. в расчете своих индексов с 28 февраля.

Это решение индексный провайдер объяснил тем, что акции, принадлежащие некоторым инвесторам Adani, не могут считаться свободно торгуемыми на открытом рынке.

Вес флагманской компании конгломерата - Adani Enterprises - в индексе MSCI Global Standard уменьшится на 30 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%, свидетельствуют подсчеты аналитика Nuvama Wealth Management Абхилаша Пагарии.

Решение MSCI, по его словам, приведет к оттоку сотен миллионов долларов из акций четырех компаний Adani Group.

Анализ, проведенный MSCI, обратил внимание рынка на то, что многими вроде бы публичными владельцами акций компаний конгломерата являются фиктивные офшорные организации и фонды, связанные с Adani Group. Это обстоятельство было одним из ключевых пунктов, отмеченных в докладе нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani Group в январе в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью.

Hindenburg утверждает, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ. Эта сеть используется для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, говорится в докладе.

Снижение веса компаний повышает вероятность их исключения из индексов MSCI в рамках очередного квартального пересмотра, который произойдет в мае, считает аналитик Smartkarma Брайан Фрейтас.

Adani Group отвергает обвинения Hindenburg, однако это не помогло ей вернуть доверие инвесторов. Норвежский суверенный фонд сообщил в четверг, что продал имевшиеся у него акции компаний конгломерата.

Adani Group наняла для защиты от Hindenburg нью-йоркскую юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, специализирующуюся на помощи компаниям в противодействии инвесторам-активистам.

По оценкам Bloomberg, десять компаний Adani Group потеряли в общей сложности $120 млрд капитализации, или половину своей рыночной стоимости, с момента публикации доклада Hindenburg.

Индийский конгломерат объединяет широкий круг активов в различных сферах - от добычи угля и энергетики до возобновляемых источников энергии, аэропортов, дата-центров и медиа.