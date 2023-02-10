Набиуллина предупредила о рисках изменения таргета по инфляции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России считает, что санкции никак не влияют на изменение целей по инфляции, по итогам обсуждения обзора ДКП речь может скорее идти о возможном понижении таргета по инфляции, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Санкции никак не виляют на изменение целей по инфляции. Мы сейчас будем проводить обзор денежно-кредитной политики (ДКП) и будем рассматривать вопросы целей, но речь не идет о повышении цели, скорее речь идет о возможном понижении таргета по инфляции", - сказала она.

По ее словам, регулятор считает игры с изменением таргета очень опасными, отметив, что это "как сдвижка ворот во время игры".

"Цель по инфляции на данный момент остается неизменной - 4%", - сказала Набиуллина.