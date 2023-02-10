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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Набиуллина подтвердила, что высказывались идеи выкупа "локализованных" ОФЗ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Предложение разрешить выкуп ОФЗ, переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую и находящихся на "карантине", выдвигалось, но предметного обсуждения сейчас нет, сообщила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Банк России еще в августе принял решение о полугодовом "карантине" в отношении тех ценных бумаг наших эмитентов, учет которых возвращается из иностранной инфраструктуры в российскую в целях финансовой стабильности. В конце декабря мы его продлили на шесть месяцев, и сохраняются требования об обособленном учете этих бумаг. Но что касается выкупа этих облигаций, такие идеи выдвигались, но предметного обсуждения сейчас не происходит", - сказала она.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Минфин и Банк России направили президенту Владимиру Путину в конце декабря предложение продлить ограничения на операции с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у "недружественных" нерезидентов и переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую, утвердив их указом президента, но предусмотреть некоторые послабления для сделок с ОФЗ.

В частности, предлагалось позволить государству выкупать у инвесторов такие ОФЗ с "большим дисконтом", либо установить требование о покупке дополнительных ОФЗ на сумму прибыли инвестора. Предполагается, что это позволит "справедливо распределить часть прибыли инвесторов" от операций с этими бумагами в госбюджет.

Также предлагалось позволить российским банкам выкупать ОФЗ, на которые было распространено ограничение, в рамках погашения обязательств резидентами/"дружественными" нерезидентами по их рыночной цене или на условиях, которые определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Право давать разрешения на такие операции предлагалось предоставить правкомиссии по иностранным инвестициям.

Банк России Минфин Эльвира Набиуллина ОФЗ
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