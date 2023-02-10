Набиуллина подтвердила, что высказывались идеи выкупа "локализованных" ОФЗ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Предложение разрешить выкуп ОФЗ, переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую и находящихся на "карантине", выдвигалось, но предметного обсуждения сейчас нет, сообщила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Банк России еще в августе принял решение о полугодовом "карантине" в отношении тех ценных бумаг наших эмитентов, учет которых возвращается из иностранной инфраструктуры в российскую в целях финансовой стабильности. В конце декабря мы его продлили на шесть месяцев, и сохраняются требования об обособленном учете этих бумаг. Но что касается выкупа этих облигаций, такие идеи выдвигались, но предметного обсуждения сейчас не происходит", - сказала она.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Минфин и Банк России направили президенту Владимиру Путину в конце декабря предложение продлить ограничения на операции с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у "недружественных" нерезидентов и переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую, утвердив их указом президента, но предусмотреть некоторые послабления для сделок с ОФЗ.

В частности, предлагалось позволить государству выкупать у инвесторов такие ОФЗ с "большим дисконтом", либо установить требование о покупке дополнительных ОФЗ на сумму прибыли инвестора. Предполагается, что это позволит "справедливо распределить часть прибыли инвесторов" от операций с этими бумагами в госбюджет.

Также предлагалось позволить российским банкам выкупать ОФЗ, на которые было распространено ограничение, в рамках погашения обязательств резидентами/"дружественными" нерезидентами по их рыночной цене или на условиях, которые определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Право давать разрешения на такие операции предлагалось предоставить правкомиссии по иностранным инвестициям.