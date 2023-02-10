EBITDA "Норникеля" в 2022 году упала на 17%, ниже прогноза

Владимир Потанин, комментируя итоги года, отметил воздействие санкций

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году EBITDA "Норильского никеля" снизилась на 17%, до $8,7 млрд, сообщила компания.

Снижение произошло вследствие сокращения выручки и роста себестоимости, вызванного, прежде всего, увеличением расходов на персонал и ремонты. Рентабельность EBITDA составила 52%.

Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $9,07 млрд.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $16,9 млрд, снизившись на 5% к предыдущему году.

Положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также восстановления объемов производства после устранения последствий аварий (на рудниках "Октябрьский", "Таймырский" и Норильской обогатительной фабрике) был нивелирован снижением цен на медь и платиноиды. Также произошло сокращение объемов продаж из-за удлинения логистических цепочек и переориентации на новые рынки сбыта, что требует дополнительного времени, отмечает компания.

Консенсус-прогноз по выручке был на уровне $17,45 млрд.

Чистая прибыль уменьшилась на 16% и составила $5,9 млрд, в первую очередь за счет снижения показателя EBITDA.

Чистый оборотный капитал вырос до $4 млрд (годом ранее - $1,27 млрд, на конец I полугодия - $3,8 млрд), в основном за счет роста запасов металлопродукции, а также амортизации авансов от покупателей и прекращения услуг факторинга.

Свободный денежный поток сократился с $4,4 до $0,4 млрд (на конец I полугодия - $1,1 млрд), прежде всего за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста капитальных вложений.

Объем капвложений в 2022 году вырос на 55%, до рекордных $4,3 млрд, благодаря плановому росту инвестиций во флагманские экологические и горнометаллургические проекты, а также капремонты.

Чистый долг "Норникеля" вырос за год в два раза, до $9,8 млрд, вследствие FCF, а также выплаты дивидендов. При этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 1,1x.

Компания продолжает исполнять свои долговые обязательства в полном объеме, отметил "Норникель".

"Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против России, продолжают оказывать негативное воздействие на производственную, сбытовую и инвестиционную деятельность компании. Для минимизации этих рисков "Норникель" проводит работу по налаживанию альтернативных каналов закупок и сбыта, выстраивает новые логистические маршруты и осваивает новые рынки капитала", - говорится в сообщении "Норникеля".

"Беспрецедентное санкционное давление на Россию вынудило нас максимально оперативно перестраивать свою операционную, закупочную, сбытовую и финансовую деятельность, чтобы минимизировать возникшие риски для нашего бизнеса, сотрудников и ключевых стейкхолдеров", - прокомментировал ситуацию глава компании Владимир Потанин.