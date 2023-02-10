Глобальные инвесторы купили китайские акции на рекордные $21 млрд с начала года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глобальные инвесторы с начала 2023 года приобрели акции китайских компаний в рамках программы Stock Connect на рекордную сумму в 141 млрд юаней ($21 млрд), пишет Financial Times.

Это вдвое превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2021 году. Запущенная в 2014 году Stock Connect является связующим звеном между биржей Гонконга и торговыми площадками в Шанхае и Шэньчжэне и обеспечивает доступ иностранных инвесторов к материковому фондовому рынку.

Опубликованные в последние дни сильные экономические данные укрепляют веру трейдеров в том, что ралли, сформировавшееся на китайском рынке после ослабления антиковидных ограничений в стране, продолжится. С конца октября фондовый индекс CSI 300 вырос более чем на 13%, хотя на этой неделе он снизился примерно на 1,6%.

Результат "впечатляющий по сравнению с любым другим годом с момента запуска Connect", отмечает глава отдела стратегий на рынке акций Азии в Societe Generale Фрэнк Бензимра. "Деньги действительно вернулись после того, как рынок получил уверенность в том, что 2023 год будет годом роста", - сказал он.

"Экономические данные и последние события поддержали наш позитивный взгляд на Китай", - отмечает главный инвестиционный директор UBS Марк Хефеле.

Иэн Каннингем из Ninety One называет акции, торгующиеся в материковом Китае и Гонконге, "исключительно дешевыми".

Международное рейтинговое агентство Fitch на этой неделе улучшило прогноз роста ВВП КНР в 2023 году до 5% с ранее ожидавшихся 4,1%, сославшись на более скорое, чем ожидалось, восстановление потребления и производственной активности.

"Мы полагаем, что восстановление экономики будет в первую очередь обусловлено потреблением, поскольку домохозяйства возобновят ту деятельность, которой ранее препятствовали меры контроля за здоровьем", - говорится в сообщении Fitch.

Другие эксперты были еще более оптимистичны в отношении перспектив Китая в 2023 году.

Goldman Sachs и Bank of America недавно повысили свои прогнозы до 5,5%. Согласно последней оценке Morgan Stanley, подъем составит 5,7%. Экономисты JPMorgan ожидают повышения не менее чем на 5,6%. Представитель Societe Generale Мишель Лам стала самой оптимистичной среди аналитиков крупных банков, улучшив прогноз для ВВП КНР до 5,8% с 5,3%.