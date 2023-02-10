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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"АвтоВАЗ" начал предсерийный выпуск Lada Vesta NG

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" приступило к предсерийному производству автомобилей Lada Vesta NG, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Старт выпуску дали в пятницу на тольяттинской площадке компании губернатор Дмитрий Азаров и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Предсерийное производство позволит отследить четкость всех операций по сборке. Серийный выпуск модели планируют начать в марте текущего года, в апреле автомобиль поступит в продажу, отмечается в сообщении.

"АвтоВАЗ" в настоящее время выпускает на заводе в Тольятти версии Lada Granta (производство было перезапущено в июне 2022 года после длительного простоя), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля соответственно) и Lada Niva Travel (с середины августа).

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2023 год составляет 401,6 тыс. автомобилей.

АвтоВАЗ Lada Vesta
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