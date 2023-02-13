Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слегка колеблются на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен на фоне разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 73,5 руб./$1 (+11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 70,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,4 коп. - до 10,763 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится под влиянием разнонаправленных сигналов. С одной стороны, на нацвалюту давят негативные внешние факторы, с другой, участники валютного рынка оценивают "ястребиный" сигнал Банка России о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

Цены на нефть в понедельник утром снижаются после заметного роста накануне - тогда стоимость повышалась на информации о намерении России уменьшить добычу. Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,62 за баррель, что на 0,89% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,97 за баррель, что на 0,98% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал журналистам в пятницу, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с).

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сказал Новак, отметив, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать, исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,98%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,57 %, южнокорейский Kospi - на 0,77%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,26%, растет лишь китайский CSI300 - на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,41%.

Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику: Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли, в то время как Nasdaq Composite снизился.

При этом по итогам всей прошедшей недели S&P 500 опустился на 1,1% и Nasdaq - на 2,4%, что стало самым сильным снижением индикаторов с середины декабря, отмечает MarketWatch. Dow Jones потерял за пять рабочих дней 0,2%.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность, данные об уровне потребительского доверия в стране, а также сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что борьба с инфляцией еще не закончена.

Рубль поддерживает информация о возможном повышении ставки на ближайших заседаниях Банка России. В пятницу ЦБ в третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Решение было ожидаемым для рынка, перед заседанием все аналитики считали, что ставка не изменится - вопрос был в том, какая коммуникация будет в заявлении регулятора.

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три ближайших заседания.